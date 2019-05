Mobiel internet 5G kan weersatellieten blokkeren

,,De manier waarop 5G wordt geïntroduceerd, kan ons vermogen om grote stormen te voorspellen ernstig in gevaar brengen”, zegt onder meer Tony McNally van het instituut European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). ,,Uiteindelijk kan het het verschil maken tussen leven en dood. Wij zijn hier erg bezorgd over’’, zegt McNally.

5G wordt de nieuwe standaard voor mobiel internet. De nieuwe techniek is veel sneller dan het huidige 4G en er kunnen veel meer mensen tegelijkertijd gebruik van maken. In Nederland kan het nog jaren duren voordat 5G wordt geïntroduceerd. Telecombedrijven zien op tegen de miljardeninvesteringen en er zijn zorgen over de straling van de nieuwe mobiele techniek. Veel Britse steden krijgen dit jaar al 5G-dekking. In de VS is begonnen met het veilen van frequenties ondanks grote zorgen van het Amerikaanse Oceaan- en Weerinstituut (NOAA) en ruimtevaartorganisatie NASA.

Nauwkeurigheid

Weerplaza-meteoroloog Leon Saris denkt dat we de zorgen over de nauwkeurigheid van de weersvoorspellingen serieus moeten nemen. ,,Het gaat om meteorologen van toonaangevende instituten en universiteiten’’, stelt Saris.

,,Weersatellieten gebruiken speciale golffrequenties om meteorologische en klimatologische gegevens over de aarde te verzamelen’’, licht de weerman van Weerplaza toe. ,,Door de komst van het 5G netwerk raakt onze atmosfeer vervuild met meer van deze radiogolven, waardoor het lastiger wordt om het weerbeeld tussen deze ruis te zien’’, zegt Saris. ,,Je kunt het vergelijken met een zaklamp. Als deze in het donker schijnt, dan is het licht goed te zien. Als je schijnt in een ruimte waar veel ander licht aanwezig is, dan is het lastiger om de zaklamp te zien.’’

De problemen onstaan met name bij het meten van de hoeveelheid water in de lucht. Waterdamp heeft een natuurlijke frequentie die dichtbij de frequentie ligt die 5G gebruikt. Mogelijk raken de weersatellieten hierdoor in de war. Ook als satellieten boven Amerika verkeerde metingen doen, heeft dat gevolgen voor voorspellingen elders op aarde. Later dit jaar is er in Egypte een conferentie van meteorologen uit heel de wereld over de vraag hoe dit probleem moet worden aangepakt.