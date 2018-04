Mocromaffia verandert het misdaadlandschap

Opzienbarende incidenten

Hoofd bij de shishalounge

Voor waterpijpcafé Fayrouz zien voorbijgangers in maart 2016 een afgehakt hoofd. Het gezicht is naar de shishalounge gericht. Het blijkt te gaan om het hoofd van de 23-jarige Marokkaanse Amsterdammer Nabil Amzib. Het is een luguber signaal in een onderwereldvete tussen twee groeperingen.



Moord op Martin Kok

De provocerende misdaadblogger en oud-crimineel Martin Kok werd in december 2016 doodgeschoten voor zijn favoriete bordeel Boccaccio in Laren. In maart werd bekend dat de vermoedelijke schutter luistert naar de naam Zakaria A., alias de schietende pizzakoerier.



Vergismoord

Utrechter Hakim Chengachi wordt in januari 2017 doodgeschoten in de portiek van zijn flat, terwijl Khalid K. het werkelijke doelwit was. De vergismoord doet Nabil Bakkali overstappen naar justitie. Hij was betrokken bij voorbereidingen van de liquidatie, maar was ook bevriend met Chengachi.



Helikopterbevrijding

Aan alles leek gedacht. Voor tonnen was een Colombiaanse piloot ingehuurd. Met een gehuurde helikopter zou crimineel Benaouf A. uit de gevangenis worden gehesen. Maar de helikopterverhuurder ruikt onraad en schakelt de politie in. In oktober 2017 worden de mannen gepakt.



Journalist bedreigd

Sinds oktober 2017 loopt Paul Vugts niet meer alleen over straat. Politiebeveiligers staan hem dag en nacht bij sinds de misdaadjournalist bedreigingen heeft gekregen. Ze hebben te maken met Vugts publicaties in ondermeer zijn twee boeken over de Marokkaanse onderwereld.