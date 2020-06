Moeder aller festivals: ‘We wisten niet dat het zó groot zou worden’

LIVE VIDEO Grimmige sfeer in Den Haag na uit de hand gelopen coronade­mon­stra­tie, ME verdrijft supporters

15:46 Een onverwachte massale demonstratie op het Malieveld in Den Haag is vanmiddag uitgelopen op ongeregeldheden in het centrum van de stad. Relschoppers zochten bij het centraal station confrontatie met de politie en gooiden onder meer met vuurwerk. De Mobiele Eenheid voerde met paarden charges uit en zette waterkanonnen in om de relschoppers uit het centrum te verdrijven. De meesten van hen droegen geen mondkapjes en hielden geen anderhalve meter afstand.