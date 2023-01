Moeder die zoontje tegen achterhoofd sloeg en dreigde hem van het balkon te gooien krijgt taakstraf

De vrouw sloeg haar zoontje, geboren in 2012, tussen 25 december 2017 en 22 februari 2022. Ze bedreigde het jongetje door hem - naar later bleek de zaterdag voor de uithuisplaatsing - toe te bijten ‘ik kanker je van het balkon af’.

,,Het slachtoffer is daar erg van geschrokken en was bang dat de verdachte, zijn eigen moeder, hem daadwerkelijk van het balkon zou gooien”, volgens de rechter. De vrouw heeft de, zoals dat heet, lichamelijke integriteit geschonden van het jonge - en volledig van haar afhankelijke - kind. Bovendien maakte ze hem bang voor zijn eigen moeder. ,,Kinderen behoren door hun ouders beschermd te worden en in een veilige omgeving op te groeien.” Wat ze deed was het tegenovergestelde: ze zorgde voor onveilige situaties.

Koude douche

De vrouw werd ook verweten dat zij het jongetje heeft mishandeld door hem onder een koude douche te zetten toen hij over zijn toeren was en door hem geruime tijd onder dwang zonder eten en drinken op een krukje te laten zitten. Maar daarvoor is volgens de Haagse rechtbank te weinig bewijs. Datzelfde geldt voor de verdenking dat de vrouw hem zou hebben mishandeld door hem te kleineren en denigrerend toe te spreken.

De moeder liet haar zoontje ongeveer een uur alleen in de auto achter zonder eten en drinken, terwijl zij zelf bij haar familie op verjaardagsbezoek was. De rechtbank vindt dat, anders dan de officier van justitie, geen psychische mishandeling.

De rechtbank vindt dat een voorwaardelijke straf als stok achter de deur dient te worden opgelegd om de verdachte ervan te weerhouden opnieuw in de fout te gaan.

