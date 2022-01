Moeder en dochter gaan allebei dood, maar treuren doen ze niet: ‘Bereiden ons voor door te lachen’

Docent Roy (30) zag hoe corona de situatie op zijn school onhoudbaar maakte: ‘Hakt er in bij leerlingen’

De coronabesmettingen rijzen de pan uit op scholen. In Nieuwegein greep het Anna van Rijn College hard in: alle 1200 leerlingen krijgen weer thuisonderwijs. Aardrijkskundedocent Roy Helmerhorst (30) zag de golf van besmettingen van dichtbij op zich afkomen. ,,Ik merkte dat er in de wandelgangen onrust ontstond bij leerlingen en collega’s. Het was niet meer te hanteren.”

