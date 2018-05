Moeder en oma laten baby achter in Schiedamse winkel na mislukte diefstal

Het tweetal werd door het winkelpersoneel op heterdaad betrapt. De oma wist met een ander kind, een peuter, uit de winkel weg te lopen en is vervolgens verdwenen. De moeder werd door het personeel tegengehouden, maar ontsnapte alsnog. Daarbij liet ze de baby achter in de zaak.

Direct nadat de vrouw weg was, wilde een man het kind meenemen. Hij claimde de vader van de baby te zijn. De man kon echter niet bewijzen dat hij daadwerkelijk de vader van de baby was. Wel stelde de politie, die inmiddels ter plaatse was, vast dat de man nog een boete open had staan. Daarnaast vroegen de agenten ook naar de 2.000 euro aan contant geld die hij op zak had. Hij kon niet verklaren hoe hij aan het geld kwam, waarna de politie het meteen in beslag nam.