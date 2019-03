Moeder Lotte: de liefde die zij voor zoveel mensen voelde, willen wij graag delen

In de Grote Kerk in Enschede is morgen gelegenheid om te condoleren en afscheid te nemen. De ouders van Lotte hebben gekozen voor een groots afscheid, waarbij iedereen zijn of haar respect mag tonen aan het 20-jarige model. Daarna is er een herdenkingsbijeenkomst in besloten kring.

,,Lotte was een mensenmens, ze was geliefd bij velen. We willen zoveel mogelijk mensen de kans geven om afscheid van haar te nemen’’, vertelt moeder Eugeniek van der Zee aan de Ochtend Show To Go. Ook media zijn welkom, mits ze respectvol zijn. ,,Er is ons gevraagd of er media bij mag zijn. Wij hebben ervoor gekozen dat dat mag, als ze dat maar met respect naar Lotte doen.’’

Het gevoel van verdriet is enorm. ,,Maar we gaan dat verdriet met heel veel mensen delen’’, zegt Eugeniek. ,,We hopen dat we ook een eerbetoon aan Lotte kunnen brengen. De liefde die zij voor zoveel mensen voelde, willen wij graag delen.’’

Stralend en altijd lachend

Volgens haar moeder was Lotte een stralend persoon. Een jonge vrouw in de bloei van haar leven die overal welkom was en altijd binnenkwam met een vrolijke lach. ,,Breedlachend. Ze was een vrolijke, sprankelende meid en dat zal ze ook altijd blijven.’’

Ook had ze voor iedereen een goed woord over. ,,Voor opa’s, oma’s, haar vriendinnen, teamgenoten, klasgenoten. Ze was altijd lief’’, zegt Eugeniek. ,,Ja, ze was echt een lieve schat.’’

Volledig scherm Lotte van der Zee © Instagram