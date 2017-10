Moeder omgekomen Sharleyne langer vast

Na een laatste zomerse dag is de herfst in aantocht

17:13 De afgelopen dagen was het heerlijk, zomers weer en vandaag is geen uitzondering met een gemiddelde temperatuur van 21 graden. Maar ook aan de nazomer komt helaas een einde. ,,Vanaf morgen gaan we het herfstseizoen in", aldus Raymond Klaassen van Weerplaza.