Moeder ontkent moord op haar 11-jarig zoontje, maar wie heeft dan bij hem morfine ingebracht?

Peiling/video Oorlog in Oekraïne maakt ons gespannen en somber: helft is bang voor een kernoorlog

Nederlanders zijn uiterst bezorgd over de oorlog in Oekraïne, blijkt uit een peiling die deze site liet uitvoeren. Bijna de helft is bezorgd dat de oorlog fysiek naar Nederland zelf overslaat. Vrouwen zeggen vaker bang te zijn dan mannen.

3:01