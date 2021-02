Moeder schaakheld Jorden mist historische laatste zetten door storing

Arnhemse (18) aangehou­den voor opruiende berichten op social media

30 januari De politie heeft in het hele land opnieuw een aantal mensen opgepakt wegens opruiing, meldden diverse eenheden op Twitter. In Arnhem is vrijdag een 18-jarige vrouw aangehouden. Zij zou eerder deze week opruiende berichten in een chatgroep hebben geplaatst.