Moeder Sloterplasbaby vinden leek een onmogelijke opgave

Ik heb geleefd Martijn heeft een spierziek­te: ‘Vroeger werden mensen hiermee niet ouder dan twintig, ik ben dertig’

8:14 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. De dertigjare Martijn weet al zijn hele leven dat hij zal overlijden aan zijn spierziekte. Toch staat hij positief in het leven. ,,Mensen denken vaak dat je leven voorbij is als je ongeneeslijk ziek wordt, dat is niet zo.’’