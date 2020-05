Moeder tegen man (24) die haar tienerzoon doodreed in Tilburg: ‘Ik haat je met heel mijn ziel’

Daling coronapa­tiën­ten op ic houdt aan; aantal nu op 432

17:42 Het aantal coronapatiënten op de intensive care is afgenomen tot 432. Dat zijn er 31 minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Van die patiënten liggen er 10 in ziekenhuizen in Duitsland.