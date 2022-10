Moeder van doodgereden motoragent over celstraf voor Edwin M.: ‘Als nabestaande ben je nooit tevreden’

GGD Iedereen kan plots coronaprik inplannen: ‘Toch vragen we volgorde te respecte­ren’

Alle volwassenen kunnen momenteel via het online portaal van de GGD een herhaalprik tegen corona inplannen. Dat bevestigt een woordvoerder van GGD GHOR, de koepelorganisatie van de GGD’s in Nederland. Al is dat niet de bedoeling.

16:04