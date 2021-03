Moeder van ernstig zieke Jaela (24) doet oproep aan Hugo de Jonge: ‘Wanneer wordt mijn kind gevaccineerd?’

Utrechtse ziekenhui­zen zien aantal coronapa­tiën­ten flink toenemen, operaties afgezegd

29 maart Het aantal coronapatiënten in de Utrechtse ziekenhuizen is in een week tijd flink toegenomen. In vergelijking met de eerste twee coronagolven zijn de patiënten jonger. Om extra ic-capaciteit vrij te maken, openen er vanaf woensdag ic-bedden in het Calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht.