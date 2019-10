Moeder van ‘Sloterplasbaby’ vrijgesproken

De 27-jarige vrouw die ervan is beschuldigd dat zij het lijkje van haar pasgeboren baby heeft weggemaakt, is vrijgesproken door de rechtbank in Amsterdam. Er kan niet worden bewezen dat ze het lijkje in 2016 bij de Sloterplas heeft verborgen.

Volgens de rechtbank zijn er te veel zaken onduidelijk gebleven, waaronder het moment van overlijden en de doodsoorzaak van het kindje. ,,Wat de vrouw heeft gedaan, is verontrustend en verdrietig maar niet strafbaar", aldus de rechtbank.

De moeder was zelf niet bij de rechtszaak aanwezig. ,,Ze is opgelucht over de beslissing en hoopt dat ze na een lange periode van onzekerheid deze zaak achter zich kan laten en verder kan gaan met haar herstel. Naar omstandigheden gaat het goed,” aldus haar advocaat Geertjan van Oosten, die de moeder van het jongetje direct na de uitspraak op de hoogte heeft gesteld van de vrijspraak.

Hoofdje in een tas

De baby werd op 8 juni 2016 gevonden door een vrouw die haar hond uitliet. Zij zag een hoofdje in een tas en waarschuwde de politie. Het kind heeft vermoedelijk meerdere weken bij de Sloterplas gelegen. Het lichaampje verkeerde in verregaande staat van ontbinding. Volgens de vrouw was haar zoontje doodgeboren.

Toen de moeder na twee jaar nog niet was gevonden, is toestemming gevraagd voor een dna-verwantschapsonderzoek in de gehele criminele databank van Nederland. Via dit onderzoek kon de vader, die verdacht wordt van het oplichten van meerdere vrouwen, worden getraceerd. Hij noemde vrijwel direct de naam van de moeder, een Marokkaanse vrouw uit Amsterdam-West.

De moeder was bang dat uit zou komen dat ze ongehuwd zwanger was. Ze zei tijdens de zitting twee weken geleden dat ze haar zoontje niet wilde verbergen, maar juist op een zichtbare plek had gelegd in de hoop dat hij zou worden gevonden en een begrafenis zou krijgen. De vrouw is deels verminderd toerekeningsvatbaar.

'Achteloos gedumpt’

Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk, tegen de vrouw geëist. Volgens de officier van justitie was de baby ‘achteloos gedumpt’. Zij hekelde het feit dat de moeder twee jaar lang heeft gezwegen en zich niet heeft gemeld. De vondst van het dode kind kreeg veel publiciteit. Via DNA-verwantschapsonderzoek kon de biologische vader worden opgespoord, waarna ook de moeder werd geïdentificeerd.