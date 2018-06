Moeder van verdronken jongen (14) troosteloos: 'Breng gedenkpaal van onze Levi terug'

LIVE Moeder van Sharleyne in tranen: 'Ik wéét het gewoon niet precies meer'

11:21 Hoe kon het dat de 8-jarige Sharleyne Remouchamps in 2015 van de tiende verdieping van haar flat in Hoogeveen viel? Het Openbaar Ministerie verdenkt moeder Hélène. De rechtszaak in Assen is net begonnen en alweer even geschorst geweest omdat Hélène zich kwaad maakte over de knaloranje microfoons van RTL Boulevard. ,,Respectloos. Dit is een rechtszaak over de dood van mijn dochter, geen tv-programma!''