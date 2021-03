Moeder vermoorde Alice (15) is woest op verdachte (16), maar zoekt ook antwoord: ‘Zij probeerde Alice te zíjn’

Natúúrlijk zit Erica Albuquerque (32) dinsdag in de rechtbank om het proces tegen de jonge Rotterdamse bij te wonen. Strijden voor gerechtigheid, zo heeft ze sinds de tragische dood van haar dochter gezegd, is waar ze nu voor leeft. De persoon die ‘engel’ Alice van het leven beroofde, zál boeten. Tegelijkertijd worstelt ze met de rechtsgang. In hoeverre is gerechtigheid eigenlijk een optie?