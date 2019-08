Moedige medewerker geboeid en met pepperspray bespoten bij gewapende overval Apeldoorn

Cameratools in Apeldoorn is vanmiddag overvallen. De politie heeft vijf daders gepakt. Het gaat om vijf of zes daders, zegt eigenaar Niels Lubbers. De buit is volgens hem aanzienlijk, hoewel hij de totale schade nog niet in beeld heeft. De daders spoten bij meerdere aanwezigen pepperspray in de ogen. Een medewerker kreeg handboeien om. Deze zijn later door de politie verwijderd.