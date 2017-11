Moet je nodig? Dan kun je Zaanstad beter mijden

De cijfers van het onderzoek zijn gebaseerd op de HogeNood-app. In die applicatie staan nu ruim 5.200 openbare toiletten in Nederland. De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) en diverse patiëntenverenigingen maakten eerder deze week bekend dat zij een landelijke norm willen voor openbare wc's. Directeur Bernique Tool: ,,Wij vinden dat in stadscentra iedere 500 meter een openbaar of opengesteld toilet moet komen.'' Die wc's moeten dan 'schoon en rolstoeltoegankelijk' zijn en een prullenbakje hebben. ,,Buikpatiënten hebben bij aandrang niet meer dan 5 minuten. Nu vindt één op de zes binnen 5 minuten een toilet. Dat moet anders.''



Daarnaast roept de stichting winkels op wc's voortaan elders aan te leggen. ,,Hier zitten toiletten in winkels bijvoorbeeld pal naast de kantine van medewerkers'', licht Helmus toe. In andere landen is dat volgens haar veel beter georganiseerd. ,,In Spaanse supermarkten zitten toiletten op veel toegankelijker locaties, bij de ingang. Er zijn genoeg buitenlandse voorbeelden die ons kunnen inspireren.''



Sinds juli 2016 geldt in Nederland het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Daarin staat dat Nederland toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking. Volgens de Maag Lever Darm Stichting moeten er veel meer toiletten bijkomen. ,,Ketens als Jumbo, Albert Heijn en Plus geven aan dat mensen daar naar het toilet kunnen. Die toiletten zijn niet aangemeld bij de app.'' Het is volgens Helmus niet verwonderlijk dat mensen zich generen om daar naar de wc te gaan. ,,Je moet bijvoorbeeld door een magazijn of de trap op om de wc te bereiken.''