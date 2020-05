Moet olifant Buba deze keer écht weg uit het circus?

Al 28 jaar reist Buba, een 45-jarige Afrikaanse vrouwtjesolifant, mee met het Duits-Nederlandse circus Freiwald. En al heel veel jaren is daar gedoe over. Nu weer. Want op 30 juni loopt de vergunning af die het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) aan het circus heeft gegeven om Buba mee op pad te nemen. De organisatie House of Animals is een petitie gestart: de dierenactivisten willen dat het ministerie de vergunning niet verlengt en wensen Buba een rustig pensioen toe in het Europese opvangcentrum Elephant Haven in Midden-Frankrijk. ,,In die opvang kan ze de rest van haar leven gewoon olifant zijn’’, zegt Karin Soeters van House of Animals. Een Afrikaanse olifant wordt gemiddeld 65 jaar, Buba heeft dus nog even te gaan. De petitie heeft inmiddels ruim 800 ondertekenaars.

Het is niet voor het eerst dat er strijd is over Buba. Vijf jaar geleden wonnen de dierenactivisten, ondanks fel verzet van de circussen, een grote slag: sinds september 2015 is het verboden om wilde dieren op te laten treden in circussen. Alleen gedomesticeerde dieren als paarden, kamelen en lama’s mogen nog de piste in. Wilde dieren als tijgers en olifanten moesten naar opvangplekken.

Komt niets van in, vonden ze toen bij circus Freiwald. Buba is één van ons. En omdat het ministerie in 2015 oordeelde dat er niet direct een opvang beschikbaar was, bleef Buba inderdaad met het circus meereizen. Ze trad niet meer op en mocht ook niet meer ‘in contact’ komen met mensen van buiten het circus. Dat laatste gebeurde wel, het circus nam Buba mee uit wandelen en kreeg daar twee keer een waarschuwing voor.

,,Ik begrijp dat de mensen van het circus aan Buba gehecht zijn, maar de situatie is onhoudbaar. Het beest wordt steeds meegesleurd en zit vaak in een trailer, soms geketend aan een poot. En olifanten zijn gewoon wilde, gevaarlijke dieren”, zegt Soeters. Ze vermoedt dat ze bij Freiwald de olifant ook niet kwijt willen omdat het beest, ook als ze niet optreedt, een trekpleister blijft.

Stichting Buba

Circus Freiwald zit nu, door de coronacrisis, vast in het Limburgse Beringe. Mede-eigenaar Natasja Freiwald ligt ziek op bed en kan niet reageren. Maar vrienden van het circus die onder de naam Stichting Buba geld inzamelen om de olifant voor het circus te behouden, reageerden eerder al furieus en noemden de activisten ‘leugenaars’. ,,De familie Freiwald zet zich al tientallen jaren in voor het welzijn van Buba. En een kind dat goed wordt verzorgd, ga je ook niet scheiden van de ouders en uit huis plaatsen’’, zei voorzitter Max Pool eerder tegen circusweb. Ook wijst de stichting erop dat de Franse olifantenopvang nog slechts in aanbouw is. De opvang zelf meldt inderdaad dat er nog geen olifanten verblijven.

Het ministerie kon dit weekend geen laatste stand van zaken geven, maar minister Schouten meldde eind vorig jaar: ,,Er zal tegen die tijd (30 juni) opnieuw worden gekeken of er een geschikte opvangplek is voor de olifant in Europa. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt besloten of er opnieuw een tijdelijke ontheffing moet worden verleend.’’

