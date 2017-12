Mogelijk een dag geen vluchten KLM vanaf Schiphol

FNV protesteert daarmee tegen het besluit van KLM, ruim een jaar geleden, om op een deel van de verre vluchten met een steward of stewardess minder te vliegen. Eerder waren er al stiptheidsactries en korte werkonderbrekingen . Die bezuinigingsmaatregel heeft volgens de bond geleid tot een verhoging van de werkdruk. Ook de dienstverlening aan passagiers is volgens de vakbond in het geding.

Tussendoor is ook met KLM onderhandeld over een nieuwe cao. Het was de bedoeling dat daarin alternatieve besparingen zouden worden vastgelegd, zodat de inkrimping van de bemanning kan worden teruggedraaid. Dat is echter nog niet gelukt. De actie is volgens de bond nu al aangezegd 'om KLM in de gelegenheid te stellen alle benodigde veiligheidsmaatregelen te treffen en alle passagiers en andere luchtvaartmaatschappijen tijdig te informeren'.