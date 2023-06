Mokerslag voor ex-boer Gerrit van den Brink in ‘horrordossier’ na zeven jaar knokken

Man overlijdt bij aanrijding op spoor bij ’t Harde, maar wie is hij? Politie deelt foto’s van zijn fiets

Een man is vanmorgen overleden bij een aanrijding met een trein bij ’t Harde. Dat gebeurde bij een spoorwegovergang. De politie tast nog in het duister over wie de man is en hoe het incident precies kon gebeuren. Daarom wordt het publiek nu ingeschakeld.