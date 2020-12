Mondkapjesweigeraars gearresteerd en beboet

Mondkapjesweigeraars hebben de politie dit weekend in Zwolle en Nunspeet handenvol werk bezorgd. Zeven mensen werden zelfs opgepakt, omdat ze weigerden een lapje stof voor hun mond te doen of zich niet konden identificeren.

In Zwolle betrapten agenten vanmiddag vijftien mensen die zonder mondkapje in een supermarkt liepen. Volgens de politie ging het om een bewuste actie van de groep. Ze hadden afgesproken om opzettelijk zonder mondkapje naar binnen te gaan. Elf kregen de boete van 95 euro voor deze overtreding. Drie anderen hadden geen identiteitsbewijs bij zich en gingen daarom op de bon. Eén iemand moest mee naar het bureau, omdat zijn identiteit niet te achterhalen was.

Zaterdag liep het ook in Nunspeet uit de hand toen zes mensen winkels in gingen zonder mondkapje en die ook niet van plan waren op te zetten toen dat werd gevraagd. Nadat winkelpersoneel de politie had ingeschakeld, vertrokken ze wel. De politie zag ze later met zijn zessen bij elkaar staan en wilden hen controleren. Toen werd de sfeer volgens de politie onvriendelijk. Het zestal, vier volwassenen en twee minderjarigen wilden niet meewerken aan een identiteitscontrole. De groep werd na meerdere waarschuwingen uiteindelijk aangehouden.

Een persoon verzette zich flink en beledigde agenten. Allemaal kregen ze een boete voor het niet tonen van hun legitimatie. Een van de personen kreeg een extra bon voor het hinderen van de politie. Daarnaast kreeg een van de minderjarigen ook nog een prent voor belediging. Eenmaal op het bureau kwam naar voren dat het zestal afkomstig was uit Nunspeet en Harderwijk. Ze zijn inmiddels vrijgelaten.

Sinds 1 december geldt in Nederland een mondkapjesplicht voor winkels, het openbaar vervoer en in openbare gebouwen. Voor mensen met een bepaalde lichamelijke of psychische aandoening wordt een uitzondering gemaakt, maar zij moeten bij controle wel kunnen aantonen waarom ze niet in staat zijn een mondkapje te dragen.

