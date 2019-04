Monument Nicky Verstappen weer doelwit vernieling

In 2007 werd Eric A. uit Landgraaf aangehouden voor het vernielen van het monument. Hij had toen bloemen uit potjes gerukt en paaltjes afgezaagd. Hij liet ook verscheidene brieven achter bij het monument. Justitie zag de man daardoor tijdelijk als verdachte in de moordzaak. In april 2008 was het opnieuw raak. In augustus 2013 werd het monument helemaal beklad met gele verf. Het is niet bekend wie achter die twee vernielingen zat.