Monumentale gevel Valkenswaard stort in na sloopflater: ‘Dit zag je al van mijlenver aankomen’

onderzoek over dood ‘Papa, als ik er niet meer ben, wil ik gecremeerd worden’, zei Renate (37)

Nadenken over je eigen overlijden: ruim 85 procent van de Nederlanders doet het. Slechts 51 procent praat er ook over met naasten, komt naar voren in het Nationaal onderzoek over de Dood van uitvaartorganisatie Dela. Het lijkt makkelijk om alle keuzes bij je nabestaanden te laten, maar die vinden dat vaak níet fijn. Waarom vinden we praten over de dood zo moeilijk?