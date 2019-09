Moord op Humeyra is gefilmd, schokkende beelden straks mogelijk getoond in rechtszaal

Dat bleek vanmorgen tijdens een niet-inhoudelijke behandeling van de zaak. De moord op Humeyra , die in de fietsenstalling van de school werd neergeschoten, is kraakhelder te zien op camerabeelden van de school. De kans bestaat dat die beelden straks getoond worden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, al is de familie van Humeyra daar tegen.

Bekir E., en medeverdachte Mohammed Al-M. (die Bekir zou hebben geholpen), waren er niet bij vanmorgen in de rechtbank Rotterdam. De hele familie van Humeyra was er, zoals bij elke zitting, wel.

Bekir E. schoot in december vorig jaar de 16-jarige Humeyra dood op haar school in Rotterdam. De moord is te zien op camerabeelden. De officier van justitie besprak vanmorgen of het nodig is die beelden half november tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak te laten zien. Hijzelf heeft daar geen behoefte aan. ,,De beelden zijn schokkend, we kunnen volstaan met stills.”

Terugtrekken

Ook de advocaten van beide verdachten en de familie van Humeyra hoeven de beelden niet op een openbare zitting te zien. Toch wilde de rechter de mogelijkheid openhouden, rekening houdend met het verloop van de zaak. De familie krijgt dan de kans zich terug te trekken als ze niet willen kijken. Advocaat Nelleke Stolk van de familie heeft de beelden gezien. ,,Ze zijn vreselijk. Alles is erop te zien.” De familie heeft ook de kans gekregen de beelden te zien maar heeft dat afgewezen.

Het onderzoek in het Pieter Baan Centrum naar Bekir E. is afgerond. Advocaat Taekema wilde er nog niks over zeggen, hij moet het nog bespreken met Bekir. Als die het totaal niet eens is met de conclusies kan de inhoudelijke behandeling van de geruchtmakende moordzaak nog worden uitgesteld.