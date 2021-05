Moord op Ichelle maakt drie maanden later nog steeds veel indruk: ‘Ik kijk nu anders tegen ons landje aan’

OOSTBURG - Woensdag is de eerste, voorbereidende rechtszaak tegen S.H. (45) uit Aardenburg. Ze wordt verdacht van de moord op de 29-jarige Oostburgse Ichelle van de Velde. Deze krant keert terug naar de cruciale locaties in de moordzaak, de vindplaats van het stoffelijk overschot, de woning van de verdachte en de woonplaats van Ichelle. ,,Het heeft veel indruk gemaakt. Ik kijk nu anders tegen ons landje aan.”

Buurtschap Sluissche Veer is een huis of tien groot. Er gebeurt nooit iets. De bewoners van deze hechte gemeenschap kunnen de sleutel ongestoord in het slot van de voordeur laten zitten. In het naastgelegen uitwateringskanaal dat van Sluis naar Retranchement gaat, dobberen eenden met hun jonge kroost. De struiken staan in bloei. Het is een vredig plaatje in een vredig plaatsje.

Op 16 februari was er van die rust niets te merken. De politie speurde in het kanaal naar het stoffelijk overschot van de 29-jarige Ichelle van de Velde uit Oostburg, die al twee maanden werd vermist. Met boten, sonarapparatuur en zoekhonden ging de politie te werk. Na uren zoeken werden inderdaad lichaamsdelen gevonden. In de dagen die volgden, haalde de politie nog meer delen boven water. Op zaterdag 27 februari voor het laatst.

‘Het heeft veel indruk gemaakt’

Herman Cornelis woont samen met vrouw Louki Groosman in Sluissche Veer, aan het kanaal. Hij zag die dinsdag dat de politie de onverharde weg langs het water afzette. Het deed geen alarmbellen bij hem afgaan. ,,Ik dacht aan een snelheidscontrole. Dat gebeurt hier wel vaker, met zo’n lasergun. De politie leidt de auto’s dan af naar de weg langs het kanaal. We hadden onze familie al gewaarschuwd: ‘pas op, ze staan er weer’.” Pas toen zijn buurman kwam vertellen dat ook een helikopter in de lucht hing, wist Herman dat er meer aan de hand was. ,,Later hoorden we dat de politie Ichelle zocht. Ze zijn uiteindelijk drie keer komen zoeken. Het heeft allemaal veel indruk op ons gemaakt, zeker omdat het zo’n lugubere moord is.”

Quote Het heeft allemaal veel indruk op ons gemaakt, zeker omdat het zo’n lugubere moord is Herman Cornelis

Op de onverharde weg langs het kanaal rijdt bijna nooit iemand. Of het moet iemand zijn die er parkeert en de hond gaat uitlaten, of een flink stuk gaat wandelen. ,,We lopen er zelf ook geregeld”, zegt Herman. ,,Je moet toch aan de 10.000 passen per dag komen.” Zijn vrouw Louki was altijd al argwanend wanneer ze een lege auto bij het kanaal zag staan, maar is nu nog meer op haar hoede. ,,Ik hield het altijd al in de gaten. Een lege auto is toch iets vreemds. Door wat er gebeurd is, kijk ik nog meer uit. Dat is misschien nergens op gebaseerd, maar ik heb er geen fijn gevoel bij.”