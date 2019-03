Moorden na 16 jaar nog niet opgelost: ‘Nabestaanden cold case zitten in niemandsland’

Bedrijven: we zijn geen grote vervuilers

8:35 De ondernemingsraden van zeventien bedrijven uit de chemie- en staalsector vragen in een open brief in de Volkskrant aan de provinciale lijsttrekkers steun voor hun banen. Ze vrezen de gevolgen van de eventuele CO2-belasting op de industrie en zijn bang dat door de belastingen bedrijven zullen omvallen.