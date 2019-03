Moordenares op vrije voeten door terminale longkanker

Freddy Sloterwijk werd eind augustus 2015 met een zak over zijn hoofd dood gevonden in het Amstelmeerkanaal, in de buurt van de Afsluitdijk. Hij bleek geslagen en gewurgd. Het slachtoffer was getrouwd met Agnes de V. De rechtbank oordeelde eerder dat de V. en medeverdachte Jaap K. de moord hebben beraamd en gepland.

Elf jaar cel

Agnes de V. werd eind 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar, medeverdachte Jaap. K. kreeg twaalf jaar gevangenisstraf opgelegd. De V. zit nu nog vast in een penitentiair ziekenhuis omdat het Hof de voorwaarden voor de schorsing van haar voorlopige hechtenis nog moet bepalen. De verwachting is dat ze aanstaande vrijdag al in vrijheid zal worden gesteld. het hoger beroep in haar zaak dient eind juni. In verband met de geschatte levensverwachting van de doodzieke vrouw is het maar zeer de vraag of de vrouw deze rechtszaak haalt.