'Moordverdachte in zaak-Milica is 47-jarige vader Hüseyin A.'

De verdachte van de verkrachting en de moord op Milica van Doorn in Zaandam is een vader met vier dochters en een vaste baan. Het gaat om de 47-jarige Hüseyin A., die 25 jaar lang zijn lippen op elkaar hield over de zaak en een gezin opbouwde. Dat melden Crimesite en De Telegraaf vanavond.

A., geboren in het Turkse Çiçekdağı, was ten tijde van het misdrijf 22 jaar. Hij woonde in een flat op zo'n 500 meter van de plaats delict. Tegenwoordig is hij nog steeds woonachtig in Zaandam, maar wel in een andere wijk. Bij zijn flatwoning, gekocht in 2001, zouden de rolgordijnen naar beneden zijn. Voor de deur ligt een tas van supermarkt Lidl en er wordt niet opengedaan.



Buren zijn uiterst positief over de verdachte. ,,Die man was altijd heel behulpzaam’’, zegt iemand. ,,Hij bood aan dat ik het direct moest laten weten als hij iets voor me kon doen.’’

Verwantschapsonderzoek

De verdachte werd afgelopen zaterdag opgepakt. Omdat hij in volledige beperking zit, wil het Openbaar Ministerie zijn identiteit niet bevestigen. De man is een familielid van iemand die onlangs heeft meegewerkt aan verwantschapsonderzoek via dna-materiaal. In het kader daarvan werden 133 Turkse mannen onlangs gevraagd hun dna af te staan. 125 mannen deden dat vrijwillig en een aantal werd nog gezocht. Twee personen, waaronder de aangehouden man, weigerden dna-materiaal af te staan.



Het was de eerste keer dat in Nederland met een dna-verwantschapsonderzoek een verdachte via een familielid werd gevonden. De verdachte werd na zijn aanhouding alsnog tot een dna-test verplicht. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft aan de hand daarvan een sluitende overeenkomst vastgesteld met het dna dat bij Milica werd gevonden.

De 19-jarige havo-scholiere Milica van Doorn werd op 8 juni 1992 dood gevonden in een vijver naast de Sint-Jozefkerk in Kogerveld, een wijk in Zaandam. Ze was verkracht en met een mes om het leven gebracht.