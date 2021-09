Moordverdachte Wim S. : ‘Ik heb niets te maken met de dood van Heidy’

Volgens het Openbaar Ministerie heeft S. na de moord een inbraak in scène gezet om te verhullen dat hij de moeder van zijn kinderen thuis in Kaatsheuvel om het leven heeft gebracht. S. had destijds relatieproblemen en kreeg een nieuwe vriendin. “Ik was er nog niet uit hoe het verder zou moeten. Ik zat in de twijfel”, zei S. op vragen van het hof.