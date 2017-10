Moordzaak Miriam Sharon na 30 jaar eindelijk voor de rechter

Een motief is altijd onduidelijk gebleven. Vorig jaar zomer werd E. na een DNA-match alsnog opgepakt. De 53-jarige verdachte uit Israël zit al een jaar vast. Ruim 26 jaar geleden was E. ook al verdachte, samen met iemand anders die nu overleden is.



Dat onderzoek leidde destijds nergens toe. Door sporen die destijds in de woning van het slachtoffer zijn gevonden met hedendaagse technieken opnieuw te onderzoeken, kwam er toch weer een match met de Israëliër.



Er is hem moord ten laste gelegd en niet het juridisch minder zware doodslag. Dat is namelijk inmiddels verjaard en dus niet meer te vervolgen. Moord verjaart nooit. Het lichaam van Sharon is recent in haar thuisland Israël opgegraven voor extra sporenonderzoek.