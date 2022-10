Morgen bijna een kwart van de zon verduisterd: ‘Behoorlijk grote kans op goed zicht’

De kans is best groot dat we morgen in Nederland een deel van de zonsverduistering kunnen zien. Dat stelt Weeronline, dat voorspelt dat rond de middag tussen de dunne wolkensluiers ook momenten met opklaringen zijn. Op het hoogtepunt is de zon voor 22 procent afgeschermd.

De zonsverduistering begint dinsdagochtend om 11.08 uur. Rond het middaguur, om 12.05 uur stipt, is zij op haar hoogtepunt en is bijna een kwart van de zon in Nederland bedekt door de maan. Dan lijkt het alsof er een hap uit de zon is genomen. Om 13.03 uur is de maan weer volledig voor de zon weggetrokken.

Het wordt een stuk beter weer dan vandaag, wat de kans op goed zicht op de zonsverduistering groter maakt. In het westen van het land valt mogelijk nog wat regen, in de rest van het land blijft het volgens Weeronline zo goed als droog. Er is wat hoge, dunne bewolking, met daartussen ook blauwe lucht. ,,Hierdoor is de kans behoorlijk groot om rond het middaguur toch enige tijd goed zicht te krijgen op de zon’’, zegt Roosmarijn Knol van Weeronline.

De zonsverduistering van dinsdag van minuut tot minuut.

Eclipsbril nodig

Wie de eclips veilig wil bekijken, moet een speciale eclipsbril gebruiken. Direct in de zon staren, ook bij een verduistering, zorgt voor oogletsel. Een beschadiging van het netvlies kan zelfs tot blindheid leiden. De eclipsbrillen zijn gemaakt van een speciale folie die het zonlicht filtert en waarmee je maximaal dertig seconden direct naar de zon kunt kijken. De brillen zijn online te koop of bij de opticien.

Nergens 100 procent donker

Vaak als in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering is, schuift de maan elders in de wereld volledig voor de zon. Maar niet dit jaar. In delen van Rusland is de zon wel voor meer dan de helft bedekt, met op het beste plekje 82 procent. Het wordt daar dus wel erg donker.

Op onderstaande kaart zie je hoe donker het wordt. De zonsverduistering is alleen te zien boven delen van Afrika, het Midden-Oosten, Azië en vooral Europa.

De zon is nergens op de wereld volledig verduisterd. In een deel van Rusland is de zonsverduistering het grootst, met maximaal 82 procent.

Zonsverduistering gemist?

Mocht het toch te bewolkt zijn, of je mist de zonsverduistering om een andere reden, dan hoef je niet heel lang te treuren. Over 2,5 jaar, op 29 maart 2025 is de volgende alweer. Daarna zijn er zonsverduisteringen op 12 augustus 2026, 2 augustus 2027 en 26 januari 2028.