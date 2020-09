Morgen staat de vader van de ontvoerde Insiya (6) terecht, komt het meisje ooit terug?

Het kon weleens snel gaan, de rechtszaak tegen Shehzad Hemani, morgen in Amsterdam. De miljonair zou wel gek zijn als hij erbij is; in India waant hij zich met dochter op schoot al vier jaar veilig. De kans dat hij morgen nog een advocaat naar de rechtbank stuurt, is ook klein. Vanmorgen had zich, aldus justitie in Amsterdam, nog geen advocaat gemeld. Evenmin voor Hemani's neef Imran S. overigens, die ook bij de kidnap betrokken zou zijn en ook in India zit.