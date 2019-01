Morgen tot wel acht centimeter sneeuw, NS past dienstregeling aan

In de vroege ochtend valt de eerste sneeuw in Zeeland. Daarna gaat het vanuit het zuidwesten op meer plaatsen sneeuwen. Tegen de middag ligt de sneeuwgrens halverwege het land, waardoor alles tussen Amsterdam en Enschede bedekt wordt door een wit laagje. Later zijn ook Groningen en Friesland aan de beurt.

,,De wind draait in de loop van de dag en het wordt dan een paar graden zachter. Dat kan ervoor zorgen dat de sneeuwval overgaat in natte sneeuw en regen, maar alleen in de kustprovincies. In de rest van het land blijft de sneeuw liggen’’, zegt Diana Woei van Weerplaza. ,,Ik verwacht dat er voor de jeugdigen veel sneeuwpret te beleven valt. Er valt genoeg om sneeuwballen en een sneeuwpop te maken.’’

Want hoewel de sneeuwval licht is, vergelijkbaar met vorige week dinsdag, kan er in de oostelijke provincies wel 8 tot zelfs ruim 10 centimeter sneeuw vallen. ,,In Limburg is een lagedrukgebiedje en daardoor is de sneeuwintensiteit hoger. Maar ook in het oosten van Brabant kan wel flink wat vallen’’, zegt Woei.

Lees verder onder de afbeelding

Volledig scherm De sneeuwverwachting voor woensdag © Weerplaza

Het verkeer moet rekening houden met extra reistijd. De meteoroloog verwacht dat in de ochtendspits vooral de omgeving van Rotterdam te maken krijgt met files door de sneeuwval en gladheid. ,,De avondspits krijgt er sowieso last van, dan is heel Nederland bedekt onder een dun laagje sneeuw en zal er sprake zijn van gladheid.’’

Het KNMI heeft code geel afgegeven. Die wordt vannacht om 2.00 uur van kracht voor Zeeland en trekt vervolgens met het sneeuwfront mee over het land. In Groningen en Drenthe is de code het langst van kracht; tot woensdagavond middernacht. In de nacht naar donderdag kan in het noorden nog lichte sneeuw vallen. Ook elders is dan nog kans op een sneeuwbui.

Spoorwegen

Treinreizigers moeten morgen rekening houden met beperkt treinverkeer. Volgens de NS rijden er morgen minder treinen dan op een gewone werkdag. Ongeveer tachtig procent van de treinen rijdt. Waar mogelijk worden deze treinen verlengd. Op veel plekken in Nederland rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier. Waar de trein iedere tien minuten rijdt, wordt dat elk kwartier. Waar treinen normaal elk halfuur rijden, blijft dat zo. Ondanks de aangepaste dienstregeling, kan het winterse weer tot hinder leiden voor treinreizigers.

Door de dienstregeling aan te passen ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor snel op te lossen. Daarnaast houdt ProRail extra sneeuw- en storingsploegen en hulplocomotieven achter de hand om eventuele problemen snel op de lossen. NS zet extra medewerkers in op stations en in de treinen om reizigers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks de aangepaste dienstregeling en de extra maatregelen kunnen treinreizigers hinder ondervinden van het weer.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Volledig scherm Minder treinen door winters weer © NS

Schiphol

De KLM heeft voor morgenochtend twintig vluchten geschrapt vanwege het verwachte winterse weer. KLM raadt reizigers aan om de status van hun vlucht woensdag goed in de gaten te houden. De luchtvaartmaatschappij monitort het weer voortdurend. Schiphol houdt ook rekening met het winterse weer. De luchthaven heeft materieel en mensen paraat staan die kunnen worden ingezet om onder meer de start- en landingsbanen schoon te houden als er veel sneeuw valt.