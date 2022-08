Morgen wordt chauffeur truckdrama voorgeleid: ‘Zes doden zal voor rechters meetellen’

Vrachtwa­gen die inreed op buurtfeest Nieuw-Beijerland geborgen

De vrachtwagen die zaterdagavond van de dijk reed in Nieuw-Beijerland en aanwezigen op een buurtfeest raakte, is afgelopen nacht weggehaald. Dat meldt een verslaggever ter plaatse. De plek van het incident is afgedekt met blauw zeil.

28 augustus