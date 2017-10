Morgen zware ochtendspits door regen en storm

,,Het wordt onstuimig weer. Daar zal het verkeer zeker last van hebben'', verwacht Wilfred Janssen van Weerplaza. Doordat de bodem nat is, hebben bomen bovendien minder houvast. ,,Daarom moet rekening worden gehouden met omvallende bomen.'' De bomen staan ook nog vol in bloei, dus is de kans op vallende takken groot.



Door de regen en vallende bladeren kunnen ook de sporen glad worden. Mensen moeten daarom ook rekening houden met vertraging en uitval van treinen.



De zware tot soms zeer zware windstoten worden verwacht langs de noordwest- en noordkust. De storm zal het hevigst zijn tussen 07.00 en 13.00 uur in de noordelijke provincies, met mogelijk zelfs windkracht negen. Dat betekent windvlagen van 90 tot mogelijk 120 kilometer per uur.



Vanaf het middaguur neemt de wind af, eerst langs de westkust. ’s Middags vallen er een paar buien, maar dan schijnt de zon ook geregeld. De temperatuur ligt rond de 15 graden.