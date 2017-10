Morgenochtend zware spits verwacht door hevige windstoten

In het Waddengebied geldt zelfs code oranje. Daar is volgens Weerplaza kans op windstoten tot 120 kilometer per uur tussen 7.00 en 13.00 uur. In de rest van het land kunnen de windstoten 75 tot 100 kilometer per uur bereiken. 's Middags neemt de wind overal weer af.



Het verkeer krijgt volgens de ANWB veel last van de regen en wind. Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd en het duurt langer voordat de spits voorbij is. Ook het luchtverkeer ondervindt door het onstuimige weer enige vertraging.



Weerplaza verwacht daarnaast een grote kans op afbrekende takken en bomen in voornamelijk de provincies Zuid- en Noord-Holland, Friesland en Groningen.