Mortiergranaat ongeval Mali kon eerder ontploffen: minister overweegt juridische stappen tegen fabrikant

Enige genderneu­tra­le nijlpaard ter wereld overleden in dierenpark Wildlands Emmen

15:57 In het Wildlands-dierenpark in Emmen is het 11-jarige nijlpaard Hasana overleden. Omdat de dood van het dier onverwacht kwam en het park wilde weten hoe zij was gestorven, is ze overgebracht naar de Universiteit van Utrecht. Daar bleek iets heel bijzonders: Hasana bleek genderneutraal te zijn met zowel vrouwelijke als mannelijke kenmerken. Het is voor zover bekend het enige nijlpaard dat ooit met deze kenmerken is vastgelegd.