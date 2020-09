Moskee Venlo wil geen uitzicht op beachsporters in bikini tijdens gebed

video Goed nieuws: de vechtschei­ding sterft uit en co-ouderschap wordt de norm

9 september Het aantal conflictscheidingen is afgelopen tien jaar enorm gedaald, blijkt uit nieuw onderzoek. Nog maar 6 procent van de gestrande huwelijken eindigt met een oordeel van de rechter over de afwikkeling daarvan. ,,Ex-partners zien in dat ruziemaken niet in het belang van de kinderen is.''