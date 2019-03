Moskeekoepel: pak ‘gifspuiterij en haatzaaierij’ op sociale media aan

Bij de RMMN zijn bijna tachtig moskeeën aangesloten. Naar aanleiding van de aanslag in Nieuw-Zeeland zijn de besturen van al die moskeeën vandaag door de koepel aangeschreven om nog eens te kijken naar de Handreiking Veiligheid Moskee, een document van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). ,,Dat stuk moet weer uit de la. Daarin staat wat moskeebesturen zelf kunnen doen.’’

Maar er moet meer gebeuren, stelt Bouharrou. ,,Op lokaal niveau zou er een overleg met politie en gemeente moeten zijn, waarin bekeken wordt welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Geen enkele moskee is hetzelfde. Bij sommige gebouwen staan er op vrijdag standaard mensen in gele hesjes buiten om de boel in de gaten te houden, terwijl op sommige plekken juist helemaal niets gebeurt.’’



Extra politie-inzet is voor de nabije toekomst nadrukkelijk een optie, als het aan Bouharrou ligt. ,,Daarbij is het ook van belang dat partijen informatie uitwisselen. Zo moet de politie weten wat de precieze gebedstijden zijn, zodat bekend is wanneer er veel mensen in de moskee zijn.’’



In Rotterdam heeft burgemeester Aboutaleb de moskeeën al extra laten beveiligen. Niet omdat er concreet gevaar is, maar vanwege de onrust in de samenleving. Ook in andere Nederlandse steden klinkt de roep om meer politie-inzet. In Amersfoort spreekt de burgemeester vanmiddag de bezoekers van de moskee toe, voorafgaand aan het vrijdaggebed.

Volledig scherm Burgemeester Lucas Bolsius spreekt de bezoekers van de El Fath moskee in de Amersfoortse wijk Liendert toe. © Youssef el Messaoudi In een gezamenlijke brief roept een zestal islamitische organisaties op niet in paniek te raken. ,,We roepen een ieder op om de rust te bewaren en alert te blijven, maar zich niet door angst te laten leiden. De koepelorganisaties hebben contact met lokale autoriteiten over het monitoren van de situatie en extra maatregelen die naar aanleiding van deze aanslagen worden genomen.”

Afschuw

Naar verwachting staan alle Nederlandse moskeeën vanmiddag stil bij de aanslag in Nieuw-Zeeland. ,,Onze gebeden gaan uit naar de overledenen, de gewonden, degenen die getuige waren van deze vreselijke wandaad en al hun dierbaren”, stellen de organisaties in hun open brief. ,,De schok is des te groter omdat de aanslagen zijn gepleegd in gebedshuizen, een plaats waar men juist komt om in vrijheid, veiligheid en vrede zijn spiritualiteit te beleven.”

,,We zijn helemaal van ons stuk’’, zegt Bouharrou. ,,Voor zover ik weet is dit in de westerse wereld de grootste aanslag gericht op moslims tot nu toe. In islamitische landen gebeurt het vaker, maar daar is doorgaans helaas minder aandacht voor.’’

De dader in Christchurch lijkt vanuit een extreem-rechts motief te hebben gehandeld. ,,Ook in Nederland signaleert de NCTV dat extreem-rechts gedachtegoed in opkomst is. Dat kan een voedingsbodem zijn voor dit soort acties. Daarom roepen we het kabinet op om meer met deze signalen te doen. Terecht is er veel aandacht voor jihadistisch extremisme, en wordt er veel aan gedaan om dat te kop in te drukken. Dat moet bij rechts-extremisme ook gebeuren.’’

Bouhaddou wijst op sommige uitingen van Pegida, en maakt zich ook zorgen over de polarisatie van het debat op sociale media. ,,Er worden telkens grenzen overschreden. De gifspuiterij en haatzaaierij blijft maar doorgaan. Het wordt tijd dat we de fatsoensnormen gaan handhaven.’’