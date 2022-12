Moslimorganisaties doen aangifte tegen minister Wiersma om schenden grondwet

met video en kaart 300 euro voor invaliden­kaart terwijl het even verderop gratis is: ‘Moet landelijk tarief komen’

De kosten van een gehandicaptenparkeerkaart liggen per gemeente flink uit elkaar. Waar je in Ermelo en Deurne geen cent hoeft neer te leggen, moet een inwoner van Loon op Zand of Montfoort ruim 300 euro betalen. ,,Deze prijsverschillen zijn belachelijk”, reageert kaarthouder Thérèse Benschop uit Montfoort.

