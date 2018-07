Moslims bidden voor regen om schade te beperken

Tijdens zo’n regengebed in de moskeeën, het zogeheten salat al-istisqa, richten moslims zich in een gezamenlijk gebed tot Allah om hem om regen te vragen tegen de droogte. Volgens woordvoerder Saïd Bouharrou van de RMMN is dat niet meer dan logisch gezien de weersomstandigheden in Nederland. ,,Er dreigt een uitzonderlijke droogte met veel schade voor de oogst en de boeren in ons land, die het al heel moeilijk hebben. Wij willen daarom Allah vragen om er alsnog voor te zorgen dat er regen valt.’’



Hij kan zich voorstellen dat niet-gelovige Nederlanders sceptisch zijn over zo’n regengebed. ,,Maar wij zijn religieus en geloven daar in. Er is de komende weken wel veel droogte voorspeld, maar aan de andere kant : niets staat vast. Wij hopen dan ook dat de schade mee gaat vallen.’’



Het regengebed zou plaats moeten vinden na het wekelijkse vrijdaggebed, als veel moslims in de moskee zijn.