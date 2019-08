'Motorbendelid' gearresteerd in Spaans café: 'Hij gaf moordopdrachten in Nederland’

Update Politie over ‘hardhandig’ optreden: studenten waren dronken en zetten de boel op stelten

15:58 Op sociale media is ophef ontstaan over een filmpje waarin de politie in Utrecht gisteravond hardhandig optreedt. Na meerdere meldingen wegens overlast komt de politie ter plaatse op de Catharijnesingel. Daarbij is te zien hoe een jonge vrouw ruw tegen de grond wordt gewerkt en in de boeien wordt geslagen.