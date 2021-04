Motorclub Caloh Wagoh verboden en ontbonden

Rechtszaak Samir el Y., de man die Bas van Wijk doodschoot: ‘Tweede schot was eigenlijk per ongeluk’

12:07 Samir el Y., de man die 8 augustus vorig jaar Bas van Wijk doodschoot in recreatiegebied De Oeverlanden in Amsterdam, heeft vandaag aan het begin van de inhoudelijke behandeling van zijn zaak gezegd dat ‘dit niet de bedoeling is geweest’. Volgens hem is het hele drama het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie en had het niks te maken met het roven van een horloge van een vriend van Bas.