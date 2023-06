Mr. Bean zorgt voor emotioneel weerzien bij de tandarts: ‘Opeens viel het kwartje: u was mijn juf’

Onderzoeksraad Extreem weer of grensover­schrij­dend gedrag? Daar komt nu landelijke ramponder­zoe­ker voor in actie

Als er in Nederland een vliegtuig neerstort of een trein verongelukt komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in actie. Het instituut gaat nu ook onderwerpen als onveiligheid bij sportclubs, pestgedrag op school of de effecten van extreem weer onderzoeken. De nieuwe voorzitter Chris van Dam noemt het een ‘must’. ,,Hoe we over pesten zeiden: ah, stel je niet aan, weten we nu dat het levens kan ruïneren.”