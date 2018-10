Muggen zzzzzzzzijn op dit moment niet weg te slaan

Ze dansen weer in de tuin, de mannetjesmuggen op zoek naar een vrouwtje. Het enige doel van het mannetje, herkenbaar aan hun veerachtige antennes, is om het vrouwtje te bevruchten. ,,Het feit dat er nog zo veel mannetjes leven, wijst erop dat er ook veel vruchtbare vrouwtjesmuggen zijn en die vrouwtjes hebben een enorme bloedhonger’’, zegt insectdeskundige Leendert-Jan van der Ent van de Nederlandse Entomologische Vereniging.



Bloedhonger betekent zoemen, steken, jeuk en slapeloze nachten. ,,De muggen bevinden zich nu vooral in waterrijke gebieden, zoals de Vinkeveense Plassen en langs randmeren. Gelukkig is het niet zo massaal zoals je in het voorjaar ziet, dat je het zicht wordt ontnomen door zwermen muggen."



Dat de muggen niet weg te slaan zijn heeft een eenvoudige reden: het warme weer. ,,Daardoor komen er nu hele nieuwe generaties mannetjes en vrouwtjes bij. Een heleboel insecten hebben last van de lange, warme zomerperiode. Ze vliegen tot laat in het jaar door of raken helemaal van slag en produceren naast een voorjaarsgeneratie ook een najaarsgeneratie. Normaal houdt het in de zomer op, maar nu zien we in het najaar ook nog een piekje."