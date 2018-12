Mysterie aangespoelde urnen opgelost: ‘Het was een ongelukje’

Mysterie opgelost

Vanmiddag werd het mysterie opgelost. ,,Onze medewerkers waren bezig de inhoud van heel veel urnen over de Noordzee uit te strooien. Een doos is toen gaan schuiven, waardoor de urnen ongeopend in het water terecht zijn gekomen", zegt een woordvoerder van Trip Scheepvaart in Scheveningen, dat gespecialiseerd is in dergelijke verstrooiingstochten. ,,De bemanning kon de urnen niet meer vinden in zee. Maar ze hebben dat niet aan ons doorgegeven, dat mag natuurlijk niet gebeuren.”



Trip Scheepvaart houdt al sinds 1962 van dergelijke tochten. Tijdens de trip van vrijdag zou de as van veel Duitse overledenen worden verstrooid. ,,Toen we erachter kwamen dat het mis was gegaan, hebben we gelijk het crematorium gebeld, zodat zij dat aan de nabestaanden konden vertellen.”



Volgens de bemanning zaten er in de doos die overboord sloeg ‘drie of vier urnen'. Drie zijn er inmiddels weer teruggevonden. ,,Een daarvan is inmiddels weer bij ons bezorgd en die hebben we alsnog uitgestrooid over zee. Zodra we de andere hebben, doen we dat daar ook mee.”