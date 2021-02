Mysterieuze Rotterdamse trams gaan de wereld over: voorste daken schoon, achterste vies. Steeds weer

Bruno Buisson is de eerste die dat was opgevallen. Hij woont in een flat aan de Jonker Fransstraat en vanuit zijn kamer heeft hij een goed uitzicht op de trams op de lijnen 7 en 8 die voorbijrijden. Hij besloot daarom een steekproef te doen.



Daaruit bleek dat letterlijk iedere tram die in zijn straat voorbijreed op de eerste helft een schoon dak had, terwijl de achterkant er donker en vies uitzag. ,,Het is een Rotterdams trammysterie”, zo zegt hij zelf.