Mysterieuze vrouw die ‘levenloze’ Esther uit Westerschelde haalde, meldt zich: ‘Haar gezicht vergeet ik nooit meer’

,,Het is alweer ruim twee jaar geleden, maar haar gezicht vergeet ik nooit meer”, vertelt de Breskense. ,,Ik dacht dit is foute boel en had nooit verwacht dat ze het zou overleven.”



Esther Rodriguez-Barbero bracht gistermiddag twee jaar na haar bijna fatale zwemtocht in Breskens een bezoek aan de Zeeuwse-Vlaamse wijkagent Henk Wiegman. Om hem te bedanken, maar ook om zijn hulp in te roepen.



De Spaanse wilde graag in contact komen met de vrouw die haar uit het water had gehaald toen ze na een hartinfarct levenloos rond dreef in de Westerschelde. Het artikel in de PZC over de zoektocht werd op social media honderden keren gedeeld.



Het duurde dan ook niet lang of de onbekende dame was gevonden. ,,Ik zag het op Facebook voorbijkomen”, vertelt Mirjam Kodde. ,,En ik kreeg ook meteen berichtjes van familie en kennissen.”